Імпортний газ для України помітно подорожчав

Українські підприємства в січні 2018 року імпортували газ за середньою ціною 7,784 тис. Грн, або $272,9 за тисячу куб. м.

Місяцем раніше, в грудні 2017 року, ціна становила $252,9 (6862 грн). Таким чином, за місяць вартість газу підвищилася на 8%, - свідчать дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), інформує Інтерфакс-Україна.

Раніше головний комерційний директор Нафтогазу України Юрій Вітренко відзначав, що публікується МЕРТ середня митна вартість імпортованого газу не є репрезентативною.

Зазначимо, "Нафтогаз України" цьогоріч планує закупити близько 4-5 млрд кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку.

Натомість міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зазначив, що заява глави Нафтогазу щодо намірів закупити у цьому році 4-5 млрд кубометрів російського газу не була погоджена з Міненерго, а фінансовий план компанії ніяким чином не передбачає закупівлю газу в РФ.

Нагадаємо, згідно з рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, Україна повинна буде відновити закупівлі російського газу і в останні два роки дії контракту (2018-2019) відбирати й оплатити 5 млрд куб. м газу.

25 листопада виповнилося два роки з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу. Відмова від російського газу через його дорожнечу дозволила Україні почати реформу газового ринку і реформу корпоративного управління "Нафтогазом". Сама компанія уперше за довгий час перестала бути збитковою.