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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ім'я Павла Шеремета вписали до Меморіалу журналістам у Вашингтоні

До Меморіалу також внесли імена ще 13 представників ЗМІ, які загинули у 2016 році
У понеділок, 5 червня, ім'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам у Музеї новин "Newseum" у Вашингтоні (США).
Ім Фото: Associated Press

Про це йдеться в повідомленні Newseum.

Шеремета внесли як журналіста "Української правди" і "Радио Вести".  

До Меморіалу також зарахували імена ще 13 представників ЗМІ, які загинули у 2016 році:  один із них загинув в Афганістані, четверо – в Сирії, двоє – в Іраку, а також у Лівії, Сомалі, Бразилії, Мексиці та Індії. 

"Минулоріч журналісти зіткнулися із безпрецедентною небезпекою, оскільки часто прагнули повідомляти новини у країнах, де свобода преси перебуває під загрозою або де її не існує. Журналісти, імена яких внесено до Меморіалу, поклали життя, намагаючись служити суспільству", – зазначив виконавчий директор Інституту соціокультурного різноманіття при Інституті Музею новин Джин Полісінскі.

Зараз до Меморіалу у Музеї новин внесено імена 2305 представників ЗМІ з усього світу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що один з учасників розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета припустився помилки, яка змушує зараз перевіряти всі матеріали справи.

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05 06 2017 20:30
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