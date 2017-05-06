Ім'я Павла Шеремета вписали до Меморіалу журналістам у Вашингтоні
Про це йдеться в повідомленні Newseum.
Шеремета внесли як журналіста "Української правди" і "Радио Вести".
До Меморіалу також зарахували імена ще 13 представників ЗМІ, які загинули у 2016 році: один із них загинув в Афганістані, четверо – в Сирії, двоє – в Іраку, а також у Лівії, Сомалі, Бразилії, Мексиці та Індії.
"Минулоріч журналісти зіткнулися із безпрецедентною небезпекою, оскільки часто прагнули повідомляти новини у країнах, де свобода преси перебуває під загрозою або де її не існує. Журналісти, імена яких внесено до Меморіалу, поклали життя, намагаючись служити суспільству", – зазначив виконавчий директор Інституту соціокультурного різноманіття при Інституті Музею новин Джин Полісінскі.
Зараз до Меморіалу у Музеї новин внесено імена 2305 представників ЗМІ з усього світу.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що один з учасників розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета припустився помилки, яка змушує зараз перевіряти всі матеріали справи.
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