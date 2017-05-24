Ім'я Павла Шеремета впишуть у Меморіал журналістам у Музеї новин у Вашингтоні Після церемонії у меморіалі значитимуться імена 2 285 журналістів, які загинули з 1837 року

Ім'я Павла Шеремета впишуть у Меморіал журналістам у Музеї новин у Вашингтоні – Newseum – разом із іменами ще 13 журналістів світу, які загинули в 2016 році.

Павло Шеремет. Фото: скріншот

Імена тих, хто загинув, добуваючи чи передаючи новини, додадуть 5 червня, повідомляє сайт музею. 5 червня 2016 року в Афганістані загинув американський фотокореспондент Девід Гілкі – у річницю смерті його ім'я додадуть до списку журналістів, які загинули при виконанні професійного обов'язку. Після церемонії у меморіалі значитимуться імена 2 285 журналістів, які загинули з 1837 року. Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

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