Інавгурація Трампа: у Вашингтоні сталися сутички, поліція застосовує водомети

У активістів прапори з символом анархістів, червоно-чорні балаклави та пов’язки

У Вашингтоні колона протестувальників з руху "DisruptJ20" (зірвати 20 січня — ред.) влаштувала сутички з поліцією через інавгурацію Дональда Трампа.

Колона з прапорами, на яких написано "Нехай расисти бояться знову", таким чином протестувальники мавпують слоган Трампа "Зробимо Америку великою знов". Про це повідомляє Breaking911.

Anti-Trump protesters smash windows of Starbucks in Washington.pic.twitter.com/sGctnf7zqh — Breaking911 (@Breaking911) 20 січня 2017 р.

Окрім того, у активістів прапори з символом анархістів, червоно-чорні балаклави та пов’язки.

Деякі з колони б’ють вітрини, ламають урни, та кидають каміння та дорожні знаки у поліцію.

Поліція застосувала проти протестувальників водомети. Проводяться затримання.

Нагадаємо, сьогодні у центрі американської столиці сталися сутички між групою протестувальників, які вийшли на вулицю з виступами проти президентства Дональда Трампа, та поліцією.

20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. За традицією, церемонія пройде в Капітолії в присутності мільйону американців.

Як раніше повідомлялося, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.