Інавгурація Трампа: у Вашингтоні сталися сутички, поліція застосовує водомети
Колона з прапорами, на яких написано "Нехай расисти бояться знову", таким чином протестувальники мавпують слоган Трампа "Зробимо Америку великою знов". Про це повідомляє Breaking911.
Anti-Trump protesters smash windows of Starbucks in Washington.pic.twitter.com/sGctnf7zqh— Breaking911 (@Breaking911) 20 січня 2017 р.
Arrests on 12 and L #inauguration pic.twitter.com/db18WgCek9— Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 20 січня 2017 р.
Окрім того, у активістів прапори з символом анархістів, червоно-чорні балаклави та пов’язки.
Деякі з колони б’ють вітрини, ламають урни, та кидають каміння та дорожні знаки у поліцію.
Поліція застосувала проти протестувальників водомети. Проводяться затримання.
Нагадаємо, сьогодні у центрі американської столиці сталися сутички між групою протестувальників, які вийшли на вулицю з виступами проти президентства Дональда Трампа, та поліцією.
20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. За традицією, церемонія пройде в Капітолії в присутності мільйону американців.
Як раніше повідомлялося, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.
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