Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Інавгурація Трампа: у Вашингтоні сталися сутички, поліція застосовує водомети

У активістів прапори з символом анархістів, червоно-чорні балаклави та пов’язки
У Вашингтоні колона протестувальників з руху "DisruptJ20" (зірвати 20 січня — ред.) влаштувала сутички з поліцією через інавгурацію Дональда Трампа.
Інавгурація Трампа: у Вашингтоні сталися сутички, поліція застосовує водомети Фото: twitter.com/Breaking911

Колона з прапорами, на яких написано "Нехай расисти бояться знову", таким чином протестувальники мавпують слоган Трампа "Зробимо Америку великою знов". Про це повідомляє Breaking911.

 

 

 

 

 

Окрім того, у активістів прапори з символом анархістів, червоно-чорні балаклави та пов’язки.

Деякі з колони б’ють вітрини, ламають урни, та кидають каміння та дорожні знаки у поліцію.

 

Поліція застосувала проти протестувальників водомети. Проводяться затримання.

Нагадаємо, сьогодні у центрі американської столиці сталися сутички між групою протестувальників, які вийшли на вулицю з виступами проти президентства Дональда Трампа, та поліцією.

20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. За традицією, церемонія пройде в Капітолії в присутності мільйону американців.

Як раніше повідомлялося, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 18:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat