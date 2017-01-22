Інавгурація Трампа зібрала на 11 млн. телеглядачів більше, ніж інавгурація Обами

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що телевізійну трансляцію його інавгурації дивилися на 11 млн. більше телеглядачів, ніж трансляцію інавгурації Барака Обами.

"31 млн. людей дивилися інавгурацію, на 11 млн. більше, ніж дуже хороші рейтинги 4 роки тому!", – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, група американських сенаторів планує створити законопроект щодо накладення обмежень на дії президента Трампа.

21 січня 2017 року на "Марш жінок" у Вашингтоні проти політики Трампа зібралося чи не більше людей, ніж на його інавгурацію.