ПОЛІТИКА НОВИНИНовообраний президент США Дональд Трамп заявив, що телевізійну трансляцію його інавгурації дивилися на 11 млн. більше телеглядачів, ніж трансляцію інавгурації Барака Обами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Інавгурація Трампа зібрала на 11 млн. телеглядачів більше, ніж інавгурація Обами
Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty
"31 млн. людей дивилися інавгурацію, на 11 млн. більше, ніж дуже хороші рейтинги 4 роки тому!", – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, група американських сенаторів планує створити законопроект щодо накладення обмежень на дії президента Трампа.
21 січня 2017 року на "Марш жінок" у Вашингтоні проти політики Трампа зібралося чи не більше людей, ніж на його інавгурацію.
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22 01 2017 22:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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