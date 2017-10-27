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Індекс іспанських бірж впав на 2% після проголошення Каталонією незалежності

Разом з індексом продемонстрували падіння акції іспанських банків
Індекс іспанських бірж Ibex 35 продемонстрував падіння на 2% після проголошення парламентом Каталонії незалежності від Іспанії.
Індекс іспанських бірж впав на 2% після проголошення Каталонією незалежності Фото: ЕРА

Відразу після 15.30, коли відбулося голосування за незалежність Каталонії, індекс Ibex 35  обвалися одразу на1,7%, потім його падіння збільшилося до понад 2%, повідомляє El Pais.

Разом з індексом продемонстрували падіння акції іспанських банків.

Акції Banco Sabadell після проголошення незалежності Каталонії впали в ціні на 6%, CaixaBank – на 4%, BBVA - на 3.5%; Bankinter і Bankia – на 3%.

Зазначається, що напередодні іспанські ринки демонстрували високий рівень волатильності.

Нагадаємо, що сьогодні Каталонський парламент проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

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27 10 2017 19:15
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