Індекс іспанських бірж впав на 2% після проголошення Каталонією незалежності
Відразу після 15.30, коли відбулося голосування за незалежність Каталонії, індекс Ibex 35 обвалися одразу на1,7%, потім його падіння збільшилося до понад 2%, повідомляє El Pais.
Разом з індексом продемонстрували падіння акції іспанських банків.
Акції Banco Sabadell після проголошення незалежності Каталонії впали в ціні на 6%, CaixaBank – на 4%, BBVA - на 3.5%; Bankinter і Bankia – на 3%.
Зазначається, що напередодні іспанські ринки демонстрували високий рівень волатильності.
Нагадаємо, що сьогодні Каталонський парламент проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.
У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.
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