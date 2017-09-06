Індія і Пакистан приєднались до Шанхайської організації співробітництва
Крім того, за підсумками засідання ради глав держав ШОС учасники саміту підписали перелік документів, зокрема, конвенцію Шанхайської організації співробітництва з протидії екстремізму і Астанинську декларацію, інформує "Інтерфакс".
Шанхайська організація співробітництва була створена в 2001 році на базі "Шанхайської п'ятірки", яка сформувалася після підписання Казахстаном, Киргизією, Китаєм, Росією і Таджикистаном угоди про зміцнення заходів довіри у військовій сфері в районі кордону від 1996 року і угоди про взаємне скорочення збройних сил у районі кордону від 1997 року.
З урахуванням нових держав-членів до складу ШОС тепер належать вісім держав - Казахстан, Китай, Киргизія, Росія, Таджикистан, Узбекистан, Індія і Пакистан. На їхню частку припадає близько 45 відсотків населення Землі та близько чверті світового валового внутрішнього продукту.
Нагадаємо, за словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, Туреччина "не повинна бути зациклена" на приєднання до ЄС, вона розглядає можливість вступу до Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
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