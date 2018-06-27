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Індія очолила рейтинг найбільш небезпечних країн для жінок

Країни визначалися за такими критеріями: охорона здоров'я, сексуальні домагання, дискримінація, культурні традиції і "торгівля людьми"
Індія посіла перше місце у рейтингу найнебезпечніших для жінок країн.
Індія очолила рейтинг найбільш небезпечних країн для жінок Фото: presentphoto.com.ua

Індія стала найнебезпечнішою країною через примусові шлюби (зокрема малолітніх) та сексуальне рабство,  свідчать дані дослідження Thomson Reuters Foundation.

Десяте місце Сполучених Штатів безпосередньо пов'язане з рухом #MeToo, зазначається у дослідженні.

Найнебезпечніші країни світу для жінок за версією Thomson Reuters Foundation:

1. Індія

2. Афганістан

3. Сирія

4. Сомалі

5. Саудівська Аравія

6. Пакистан

7. Демократична Республіка Конго

8. Ємен

9. Нігерія

10. США

Нагадаємо, уряд Індії підписав указ про введення смертної кари за зґвалтування дівчаток до 12 років.
 
 
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27 06 2018 11:52
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