CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІндія посіла перше місце у рейтингу найнебезпечніших для жінок країн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Індія очолила рейтинг найбільш небезпечних країн для жінок
Країни визначалися за такими критеріями: охорона здоров'я, сексуальні домагання, дискримінація, культурні традиції і "торгівля людьми"
Фото: presentphoto.com.ua
Індія стала найнебезпечнішою країною через примусові шлюби (зокрема малолітніх) та сексуальне рабство, свідчать дані дослідження Thomson Reuters Foundation.
Десяте місце Сполучених Штатів безпосередньо пов'язане з рухом #MeToo, зазначається у дослідженні.
Найнебезпечніші країни світу для жінок за версією Thomson Reuters Foundation:
1. Індія
2. Афганістан
3. Сирія
4. Сомалі
5. Саудівська Аравія
6. Пакистан
7. Демократична Республіка Конго
8. Ємен
9. Нігерія
10. США
Нагадаємо, уряд Індії підписав указ про введення смертної кари за зґвалтування дівчаток до 12 років.
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