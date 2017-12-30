Індія передала Україні понад 130 тисяч доз специфічних сироваток

Уряд Індії розпорядився передати Україні гуманітарний вантаж — понад 130 тисяч доз специфічних сироваток.

"Індійський Уряд зробив подарунок Україні до Нового року та Різдва, доставивши дуже потрібний гуманітарний вантаж – понад 130 000 доз специфічних сироваток: 80 000 доз сироватки протиправцевої, 35 000 доз протиправцевого імуноглобуліну, 900 доз протидифтерійної сироватки, 14 450 доз протирабічної сироватки, 1500 доз ліофілізованого антитоксину протизміїного. Усі препарати мають сертифікат якості GMP", – розповіли в українському МОЗ.

З 2014 року в Україні немає сироваток та імуноглобулінів через відсутність реєстрації. Тільки навесні 2017 року зареєстровано два протирабічні імуноглобуліни ізраїльського та українського виробництва, більше ніякі специфічні імуноглобуліни виробники на реєстрацію не подавали.

"Міністерство охорони здоров’я не може бути ініціатором реєстрації, а місцева влада не може закуповувати незареєстровані препарати, тому гуманітарні вантажі – єдиний шлях забезпечити громадян України сироватками чи імуноглобулінами в разі необхідності", – наголошують у міністерстві.

До цього дня всі гуманітарні вантажі розподілялися адресно на пацієнта суто для лікування, але вантаж з Індії буде розподілений в регіони згідно з потребами, зокрема й для посттравматичної профілактики правцю.

"Принагідно нагадуємо, що щеплення – єдиний шлях вберегтися від правцю та дифтерії. Дорослі також мають робити щеплення, ревакцинацію рекомендовано проводити кожні 10 років, вакцини (АДП та АДП-М) є безоплатними і в наявності в кожній поліклініці", – зазначили в МОЗ.

На 2018 рік міністерство заклало в бюджет 42 млн грн на закупівлю сироваток та імуноглобулінів для лікування. Препарати будуть придбані через міжнародні організації і відповідним чином зареєстровані, наразі йде планування закупівель.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я звернулося із закликом повідомляти про можливу відсутність вакцин від особливо небезпечних хвороб.