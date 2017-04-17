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Індія планує інвестувати у альтернативну енергетику в Україні

За підсумками зустрічі заступниці міністра Наталії Бойко та індійського дипломата, сторони домовились вивчити стратегічні плани в енергетиці обох країн та перейти до наступного етапу співробітництва
Індійська сторона заявила про наявність можливостей та зацікавленість у співпраці з Україною в контексті розвитку альтернативної енергії.
Індія планує інвестувати у альтернативну енергетику в Україні Фото: bizimyol.info

"Є багато представників, які хочуть інвестувати в альтернативну енергетику України. Важливим моментом співпраці є робота щодо оформлення документів і дозволів, щоб інвестори могли швидше розпочати реалізацію проектів", -  заявив посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарт, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

У Міненерго додали, що за підсумками зустрічі заступниці міністра Наталії Бойко та індійського дипломата, сторони домовились вивчити стратегічні плани в енергетиці обох країн та перейти до наступного етапу співробітництва.

Зазначимо, що Індія активно розвиває сонячну енергетику, однак і досі є дуже залежною від вугілля.

Нагадаємо, посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті заявляє про те, що Індія зацікавлена у відновленні прямого авіасполучення з Україною.

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17 04 2017 14:51
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