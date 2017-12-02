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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Індія протестувала технологію перехоплення балістичних ракет

Ракета успішно вразила ціль
Індійські військові успішно випробували ракету, призначену для знищення балістичних ракет під час їхнього перебування в космосі.
Індія протестувала технологію перехоплення балістичних ракет Фото: Твіттер / IranFrontPag

За даними індійської Організації оборонних досліджень і розвитку, ракета-перехоплювач 11 лютого на висоті 100 кілометрів над Бенгальською затокою успішно вразила ціль, яка імітувала балістичну ракету. Про це повідомляє "Радіо Свобода"

Як відомо, сусіди Індії, Китай і Пакистан, мають у своєму арсеналі складні балістичні ракети класу "земля - земля", які здатні доставляти ядерні боєголовки.

Нагадаємо, у грудні в Індії успішно було здійснено випробувальний пуск міжконтинентальної ракети Agni-V, здатної нести ядерний боєзаряд.

Раніше влада Індії вирішила розмістити полк модернізованих ракет "Брамос" на кордоні з Китаєм.

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12 02 2017 13:31
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