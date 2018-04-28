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Індія та Китай домовилися підтримувати мир на кордоні

Лідери Китаю та Індії в суботу, 28 квітня, завершили зустріч у китайському Ухані
Лідери Китаю та Індії домовилися налагодити співпрацю своїх військових структур для підтримання миру на кордоні між країнами.
Індія та Китай домовилися підтримувати мир на кордоні Фото: reuters.com

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Віджай Гохале, повідомляє Reuters.

Під час дводенного візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до китайського міста Ухань для переговорів із президентом Китаю Сі Цзіньпіном, глави країн також домовилися зміцнити зв'язки для більш широкої регіональної стабільності.

Як повідомляє DW, візит прем'єр-міністра Індії мав неофіційний характер, разом із головою КНР він відвідав низку культурних пам'яток, а також провів переговори щодо двосторонніх відносин. Після завершення переговорів сторони серед іншого заявили також про намір посилити співпрацю у боротьбі з тероризмом.

Сі наголосив, що "велика співпраця" між двома країнами матиме "глобальний вплив".

Моді на своїй сторінці у Twitter відзначив продуктивність зустрічі за чаєм та наголосив, що "сильна дружба Індії та Китаю є корисною для народів наших держав та усього світу".

Минулого року обидві країни відправляли свої війська на кордон в районі Доклам в Гімалаях – ненаселеного плато, на якому Китай спробував спорудити дорогу. Це було найбільш напружене протистояння між двома країнами з 1962 року, коли Китай та Індія воювали через питання кордонів.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 27 квітня, глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у деміталізірованной зоні. Лідер Північної Кореї та президент Південної домовилися завершити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

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28 04 2018 19:20
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