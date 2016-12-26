Індія успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

В Індії успішно здійснено випробувальний пуск міжконтинентальної ракети Agni-V, здатної нести ядерний боєзаряд.

Запуск проведений з полігону на острові Абдул Калам в Бенгальській затоці. Як стверджують індійські військові, ракета випробовувалася на повну дальність і в тому вигляді, в якому вона буде поставлена на бойове чергування. Про це пише Times of India.

Це четвертий випробувальний запуск ракети Agni-V. Ракета вже запускалася в квітні 2012 року, вересні 2013 року і січні 2015. Всі чотири випробування пройшли успішно.

Точні характеристики Agni-V достовірно невідомі. Триступенева твердопаливна ракета довжиною 17,5 метра і масою близько 50 тонн несе 1,5 тонни корисного навантаження. Пускова установка - мобільна, на базі автомобіля Tatra.

Нагадаємо, влада Індії вирішила розмістити полк модернізованих ракет "Брамос" на кордоні з Китаєм.