Індія закликає утриматися від використання ядерної зброї

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх у розмові з російським колегою сєргєєм шойгу заявив про необхідність утриматися від "ядерного варіанта" у війні на території України.

Про це повідомляє CNN .

"Міністр підтвердив позицію Індії про необхідність йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту. Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної чи радіологічної зброї суперечить основним принципам людства", – цитує CNN заяву Міністерства оборони Індії.

Також повідомляється, що шойгу в розмові зі Сінгхом заявив про нібито побоювання з приводу можливих провокацій із застосуванням "брудної бомби".

Раніше повідомлялось, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви голови міноборони рф сєргєя шойгу про плани України підірвати ядерний боєприпас.