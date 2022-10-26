НОВИНИМіністр оборони Індії Раджнат Сінгх у розмові з російським колегою сєргєєм шойгу заявив про необхідність утриматися від "ядерного варіанта" у війні на території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Індія закликає утриматися від використання ядерної зброї
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє CNN .
"Міністр підтвердив позицію Індії про необхідність йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту. Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної чи радіологічної зброї суперечить основним принципам людства", – цитує CNN заяву Міністерства оборони Індії.
Також повідомляється, що шойгу в розмові зі Сінгхом заявив про нібито побоювання з приводу можливих провокацій із застосуванням "брудної бомби".
Раніше повідомлялось, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви голови міноборони рф сєргєя шойгу про плани України підірвати ядерний боєприпас.
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26 10 2022 17:02 МЕДІА
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