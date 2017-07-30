Індійські правоохоронці вилучили рекордні півтори тонни героїну

Індійські правоохоронці вилучили 1,5 тонни героїну з корабля у водах Аравійського моря неподалік західного штату Гуджарат.

Вартість контрабанди оцінюють у $550 млн, повідомляє ВВС із посиланням на індійських прикордонників.

Речник військово-морських сил країн Д. К. Шарма назвав це "на сьогодні найбільшим єдиним ‎вантажем наркотиків", вилученим правоохоронцями.‎

Через Індію, що межує з Афганістаном – найбільшим у світі виробником опіатів, головного ‎інгредієнта героїну – пролягає маршрут контрабанди цих наркотиків. ‎

За даними управління ООН із питань наркотиків і злочинності, героїн провозять великими ‎партіям на човнах через Індійський океан до східної і південної Африки.‎

У самій Індії існує велика проблема із героїновою залежністю у північному штаті Пенджаб, що ‎межує з Пакистаном. За даними досліджень, понад 860 тис. чоловіків у цьому штаті у віці від ‎‎15 до 35 років приймають той чи інший вид наркотиків, а героїнову залежність із них мають ‎близько 53%. ‎

Нагадаємо, у неділю, 30 липня, на Філіппінах через наркотики був убитий мер міста Озаміс Рейнальдо Пароджіног і ще шість осіб, які чинили опір арешту.

У США співробітника поліції Балтімора Річарда Пінейро випадково зазняв на камеру, як сам підкидав наркотики.