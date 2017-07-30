Індійські правоохоронці вилучили рекордні півтори тонни героїну
Вартість контрабанди оцінюють у $550 млн, повідомляє ВВС із посиланням на індійських прикордонників.
Речник військово-морських сил країн Д. К. Шарма назвав це "на сьогодні найбільшим єдиним вантажем наркотиків", вилученим правоохоронцями.
Через Індію, що межує з Афганістаном – найбільшим у світі виробником опіатів, головного інгредієнта героїну – пролягає маршрут контрабанди цих наркотиків.
За даними управління ООН із питань наркотиків і злочинності, героїн провозять великими партіям на човнах через Індійський океан до східної і південної Африки.
У самій Індії існує велика проблема із героїновою залежністю у північному штаті Пенджаб, що межує з Пакистаном. За даними досліджень, понад 860 тис. чоловіків у цьому штаті у віці від 15 до 35 років приймають той чи інший вид наркотиків, а героїнову залежність із них мають близько 53%.
Нагадаємо, у неділю, 30 липня, на Філіппінах через наркотики був убитий мер міста Озаміс Рейнальдо Пароджіног і ще шість осіб, які чинили опір арешту.
У США співробітника поліції Балтімора Річарда Пінейро випадково зазняв на камеру, як сам підкидав наркотики.
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