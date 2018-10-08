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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Індійський політик прийшов на засідання парламенту одягнений, як Гітлер

Депутат приклеїв вуса і прикрасив піджак свастикою
Індійський політик Нарамаллі Сівапрасад з'явився в парламенті країни одягнений, як Адольф Гітлер.
Індійський політик прийшов на засідання парламенту одягнений, як Гітлер Фото: Twitter/ANI

Політик приклеїв собі вуса із зубної щітки й одягнув піджак кольору хакі зі свастикою на рукаві. Під час зустрічі з колегами він використав нацистське вітання, повідомляє Dailymail.

Свій учинок Сівапрасад пояснив тим, що хоче домогтися більше бюджетних коштів для розвитку свого штату на півдні Індії. Таким чином, сказав Сівапрасад, він натякає прем'єр-міністрові країни Нарендрі Моді, щоб той "не успадкував Гітлера". Що саме мав на увазі політик, не до кінця зрозуміло.

Уряд Моді заперечує будь-які порівняння з нацистським німецьким диктатором.

 

 
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10 08 2018 17:01
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