ПОЛІТИКА НОВИНИІндійський політик Нарамаллі Сівапрасад з'явився в парламенті країни одягнений, як Адольф Гітлер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Індійський політик прийшов на засідання парламенту одягнений, як Гітлер
Депутат приклеїв вуса і прикрасив піджак свастикою
Фото: Twitter/ANI
Політик приклеїв собі вуса із зубної щітки й одягнув піджак кольору хакі зі свастикою на рукаві. Під час зустрічі з колегами він використав нацистське вітання, повідомляє Dailymail.
Свій учинок Сівапрасад пояснив тим, що хоче домогтися більше бюджетних коштів для розвитку свого штату на півдні Індії. Таким чином, сказав Сівапрасад, він натякає прем'єр-міністрові країни Нарендрі Моді, щоб той "не успадкував Гітлера". Що саме мав на увазі політик, не до кінця зрозуміло.
Уряд Моді заперечує будь-які порівняння з нацистським німецьким диктатором.
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10 08 2018 17:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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