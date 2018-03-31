Індійця забили камінням до смерті за їзду на коні

Чоловіка попереджали, щоб він не їздив верхи, адже це привілей лише вищої касти

В Індії молодого фермера з найнижчої касти забили до смерті через те, що він, за словами батька загиблого, мав коня і їздив верхи.

Про це інформує BBC.

Трьох чоловіків з вищих каст затримали для допиту, повідомила поліція штату Гуджарат.

Батько жертви повідомив, що його сина попереджали, щоб він не їздив верхи, адже це привілей лише верхньої касти.

Поліція каже, що інші можливі мотиви не виключені.

21-річного Прадіпа Ратуда знайшли мертвим у калюжі крові поблизу села Тімбі у штаті Гуджарат 29 березня. Його кінь також був мертвим і лежав неподалік.

У скарзі, поданій до поліції, батько загиблого сказав, що його син любив коней, тому він купив собі одного.

"Любов мого сина до коней призвела до його вбивства", – йдеться в заяві батька.

Тиждень тому, коли чоловік їхав верхи з сином, представник вищої касти "воїнів" попередив їх, щоб вони не їздили на коні в селі, розповів поліції батько.

"Він сказав, що люди з касти "недоторканих" не можуть кататися на конях, тільки "воїни" можуть їздити верхи, а також погрожував вбити нас, якщо ми не продамо коня", – йдеться в заяві.

У певній частині Індії володіння конем є символом влади та багатства.

В Індії і раніше нападали на представників спільноти далітів, яких колись називали "недоторканними ", повідомляє редактор BBC у Південній Азії Анбарасан Етіраджан.

У жовтні минулого року чоловіка з касти далітів вбили через те, що він, як повідомляється, відвідав традиційну індуїстську танцювальну виставу у Гуджараті.

Дискримінація на основі каст є незаконною в Індії, але досі залишається розповсюдженим явищем у країні.

Нагадаємо, у столиці Індії Делі зґвалтували восьмимісячну дівчинку.