Індонезію сколихнув землетрус, є постраждалі

Землетрусу магнітудою 5,6 бала стався стався поблизу столиці Індонезії Джакарти 21 листопада.

Про це повідомило Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих. Як наслідок відомо уже про щонайменше 46 загиблих та 700 поранених.

Землетрус стався на індонезійському острові Ява в місті Сіанджур на західній частині острова на глибині 10 кілометрів.

Підземні поштовхи відчувалися також у Джакарті приблизно за 100 км настільки, що довелось евакууювати жителів багатоповерхових будівель.

Водночас у службі з надзвичайних ситуації Індонезії попереджають, що поштовхи можуть повторитись, а число загиблих людей зрости.

Район, де стався землетрус, густонаселений, а місцевість схильна до зсувів. Згідно з повідомленнями з місця подій, рятувальники намагаються врятувати людей із зруйнованих будівель. Зокрема вдалося врятувати жінку та її дитину. Вцілому були пошкоджені десятки будівель, серед них лікарня та ісламська школа-інтернат.

У Джакарті офісні працівники покинули будівлі у діловому районі під час підземних поштовхів, які тривали близько хвилини.

"Я працював, коли підлога піді мною тремтіла. Я чітко відчував поштовх. Я намагався нічого не робити, щоб зрозуміти, що це було, але він став ще сильнішим і тривав деякий час", - сказав адвокат Маядіта Валуйо.

Землетруси є частим явищем в Індонезії, яка розташована в зоні "вогняного кільця" тектонічної активності в Тихому океані.

Раніше повідомлялось, що NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця.