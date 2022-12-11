БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБазова інфляція в річному вимірі очікувано пришвидшилася до 21,5% у жовтні, але вона лишається контрольованою - її поточна динаміка відповідає траєкторії прогнозу Національного банку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Інфляції у жовтні була очікувано пришвидшеною але контрольованою - НБУ
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Національний банк України, коментуючи дані Держстату щодо інфляції в жовтні .
"Фактичні темпи зростання цін відповідали траєкторії базового прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2022 року. Базова інфляція в річному вимірі очікувано пришвидшилася до 21,5% з 20,4% у вересні", - йдеться у повідомленні.
У НБУ наголосили, що основною причиною прискорення інфляції залишаються прямі наслідки повномасштабної війни росії проти України. Це, зокрема, порушення виробництва та ланцюгів постачання, зростання виробничих витрат бізнесу, ситуативне збільшення попиту на окремі товари та послуги, а також зниження пропонування товарів. Впливали на ціни й непрямі наслідки війни, як-от курсові ефекти та погіршення очікувань населення і бізнесу.
Регулятор нагадав, що згідно із прогнозом, наприкінці року очікується зростання інфляції до близько 30% та її сповільнення у 2023 році.
У НБУ зазначають, що для збереження контролю над інфляційними процесами Нацбанк утримує облікову ставку на рівні 25% та прогнозує її збереження на поточному рівні ще тривалий час. Це потрібно для забезпечення привабливості гривневих активів, зменшення тиску на валютному ринку, збалансування очікувань і, зрештою, зниження інфляції у наступні роки.
Читайте також: Інфляція прискорилася до 26,6% – Держстат.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 11 2022 18:35 МЕДІА
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ВІДЕО Ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні виділить Євросоюз
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Жителів центральних областей просять терміново зменшити споживання електроенергії
- Через морські порти Україна експортувала 8 млн тонн агропродукції
СТАТТІ