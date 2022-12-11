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Інфляції у жовтні була очікувано пришвидшеною але контрольованою - НБУ

Базова інфляція в річному вимірі очікувано пришвидшилася до 21,5% у жовтні, але вона лишається контрольованою - її поточна динаміка відповідає траєкторії прогнозу Національного банку.
Інфляції у жовтні була очікувано пришвидшеною але контрольованою - НБУ Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Національний банк України, коментуючи дані Держстату щодо інфляції в жовтні .
 
"Фактичні темпи зростання цін відповідали траєкторії базового прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2022 року. Базова інфляція в річному вимірі очікувано пришвидшилася до 21,5% з 20,4% у вересні", - йдеться у повідомленні.
 
У НБУ наголосили, що основною причиною прискорення інфляції залишаються прямі наслідки повномасштабної війни росії проти України. Це, зокрема, порушення виробництва та ланцюгів постачання, зростання виробничих витрат бізнесу, ситуативне збільшення попиту на окремі товари та послуги, а також зниження пропонування товарів. Впливали на ціни й непрямі наслідки війни, як-от курсові ефекти та погіршення очікувань населення і бізнесу.
 
Регулятор нагадав, що згідно із прогнозом, наприкінці року очікується зростання інфляції до близько 30% та її сповільнення у 2023 році.
 
У НБУ зазначають, що для збереження контролю над інфляційними процесами Нацбанк утримує облікову ставку на рівні 25% та прогнозує її збереження на поточному рівні ще тривалий час. Це потрібно для забезпечення привабливості гривневих активів, зменшення тиску на валютному ринку, збалансування очікувань і, зрештою, зниження інфляції у наступні роки.
 
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12 11 2022 18:35
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