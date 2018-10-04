НОВИНИУ березні 2018 року споживчі ціни зросли на 1,1%.
Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, від початку року – 2,4%.
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Інфляція у березні становила 1,1%
Порівняно з березнем 2017 року споживчі ціни зросли на 13,2%
Фото: Shutterstock
Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в березні зросли на 1,1%, на одяг і взуття - на 9,6%, на житлово-комунальні послуги - на 0,3%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - зросли на 0,8%, на освіту - на 0,2%, -повідомила Державна служба статистики.
Порівняно з березнем 2017 року в березні 2018 року споживчі ціни зросли на 13,2%.
У січні-березні інфляція становила 3,5%.
Нагадаємо, у лютому інфляція становила 0,9%, у січні-лютому - 2,4%.
Державний бюджет на 2018 рік передбачає інфляцію на рівні 9%.
Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, від початку року – 2,4%.
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10 04 2018 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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