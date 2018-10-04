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Інфляція у березні становила 1,1%

Порівняно з березнем 2017 року споживчі ціни зросли на 13,2%
У березні 2018 року споживчі ціни зросли на 1,1%.
Інфляція у березні становила 1,1% Фото: Shutterstock

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в березні зросли на 1,1%, на одяг і взуття - на 9,6%, на житлово-комунальні послуги - на 0,3%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - зросли на 0,8%, на освіту - на 0,2%, -повідомила Державна служба статистики.

Порівняно з березнем 2017 року в березні 2018 року споживчі ціни зросли на 13,2%.

У січні-березні інфляція становила 3,5%.

Нагадаємо, у лютому інфляція становила 0,9%, у січні-лютому - 2,4%.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає інфляцію на рівні 9%.

Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, від початку року – 2,4%.
 

 

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10 04 2018 20:20
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