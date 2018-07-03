Інфляція в Україні в лютому уповільнилася до 0,9%

Інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, від початку року – 2,4%.

Базова інфляція в лютому порівняно з попереднім місяцем становила 0,6%, від початку року – 1,3%, повідомляє Державна служба статистики України.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Найбільше (на 6,8%) подорожчали фрукти. На 2,6–1,0% підвищилися ціни на яловичину, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, хліб, овочі, макаронні вироби, сметану, сири. Водночас на 3,2–0,7% подешевшали гречані крупи, м’ясо птиці, яйця, свинина, сало, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,1%, алкогольні напої – на 0,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 2,2%, водопостачання – на 2,1%, каналізацію – на 1,7%, плати за оренду житла – на 0,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,5% в основному спричинено подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 2,7%, палива та мастил – на 2,2%.

Нагадаємо, що за перший місяць 2018 року інфляція в Україні склала 1,5% проти 1% місяцем раніше, в грудні-2017.