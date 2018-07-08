Інфляція у Венесуелі перевищила 10600%

Експерти МВФ порівнюють тяжкість ситуації в Венесуелі з положенням, в якому опинилася Німеччина після Першої світової війни

Зростання цін у Венесуелі з початку року становило 10664%.

"У липні інфляція становила 125%, щоденна - 2,7%, з початку року - 10664,7%, в річному численні - 82766%", - повідомив у понеділок глава комітету з фінансів Національної асамблеї Рафаель Гусман, інформує ТАСС.

"Ось причина, через яку венесуельці протестують на вулицях. Жодними зарплатами і їхнім підвищенням не можна стримати цю гіперінфляцію", - додав він.

Офіційні дані про зростання цін у Венесуелі не публікуються вже кілька років.

Міжнародний валютний фонд в липні спрогнозував, що інфляція у Венесуелі до кінця року може досягти мільйона відсотків. За його оцінками, економіка країни в цьому році може продемонструвати спад до 18%, хоча ще в квітні прогноз становив 15%. Відзначається, що для Венесуели це буде третій рік поспіль, коли показники скорочення ВВП обчислюються двозначними цифрами.

Якщо останні прогнози вірні, за п'ять років кризи економіка Венесуели скоротиться на 50%, це найзначніший економічний спад в світі за останні 60 років.

Нагадаємо, у Венесуелі з січня 2017 року по січень 2018-го інфляція в річному вираженні склала 4068%.

Також, Венесуела скасувала заборону на обмін валют, яка діяла 15 років.