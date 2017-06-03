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Інформатора бойовиків позбавили волі на п'ять років

Спільник терористів із позивним Білий за допомогою мобільного телефону підтримував зв'язок із бойовиком на прізвисько Сміт
Добропільський міськрайонний суд Донецької області визнав жителя міста Авдіївка винним у злочинній співпраці з терористичною організацією "ДНР".
Інформатора бойовиків позбавили волі на п Фото:unian

"У березні-травні 2015 року 28-річний чоловік, діючи умисно, передавав представникам незаконних збройних формувань інформацію про дислокацію та переміщення військовослужбовців і військової техніки Збройних Сил України, задіяних у проведенні Антитерористичної операції на території міста Авдіївка й у Ясинуватському районі. 

Спільник терористів із позивним Білий за допомогою мобільного телефону підтримував зв'язок із бойовиком на прізвисько Сміт. Результатом передачі вказаних даних були ворожі обстріли позицій українських воїнів", - інформує прес-служба прокуратури Донецької області.

За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України, чоловік найближчі 5 років проведе за ґратами.

Нагадаємо, що в Донецькій області поліція затримала колишнього бойовика незаконного збройного формування "Оплот".

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06 03 2017 15:36
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