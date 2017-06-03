Інформатора бойовиків позбавили волі на п'ять років
"У березні-травні 2015 року 28-річний чоловік, діючи умисно, передавав представникам незаконних збройних формувань інформацію про дислокацію та переміщення військовослужбовців і військової техніки Збройних Сил України, задіяних у проведенні Антитерористичної операції на території міста Авдіївка й у Ясинуватському районі.
Спільник терористів із позивним Білий за допомогою мобільного телефону підтримував зв'язок із бойовиком на прізвисько Сміт. Результатом передачі вказаних даних були ворожі обстріли позицій українських воїнів", - інформує прес-служба прокуратури Донецької області.
За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України, чоловік найближчі 5 років проведе за ґратами.
Нагадаємо, що в Донецькій області поліція затримала колишнього бойовика незаконного збройного формування "Оплот".
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