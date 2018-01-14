Інформаторка WikiLeaks Меннінг балотуватиметься в Сенат США
Про це йдеться в оприлюдненому в суботу, 13 січня, документі федеральної виборчої комісії США.
У ньому зазначається, що раніше Меннінг, яка свого часу була інформатором інтернет-порталу WikiLeaks, особисто подала відповідну заяву на висунення своєї кандидатури на виборах у Сенат від штату Меріленд.
Сьогодні, в неділю, 14 січня, Меннінг підтвердила, що вона є кандидатом у сенат США, повідомляє AP.
Голосування щодо обрання представника штату в Сенаті США відбудеться в листопаді поточного року.
30-річна Челсі Меннінг змагатиметься за сенаторське крісло з його нинішнім володарем Беном Кардіном. Останній вже двічі обирався до верхньої палати Конгресу США від цього штату. З огляду на високий рейтинг популярності сенатора, спостерігачі пророкують цьому політику переобрання на третій термін.
Меннінг стала відомою ще будучи чоловіком – військовослужбовцем Бредлі Меннінгом. Під час служби поблизу Багдада Меннінг завантажив з армійських комп'ютерів близько 700 тис. конфіденційних документів щодо війни США в Іраку й Афганістані та передав їх WikiLeaks.
У травні 2010 року Меннінга заарештували, а в серпні 2013-го засудили до 35 років ув'язнення. Вже за ґратами Бредлі Меннінг зробив операцію зі зміни статі і став жінкою на ім'я Челсі.
Торік тодішній президент США Барак Обама помилував Меннінг наприкінці другого терміну свого президенства, і вона вийшла на волю у травні 2017 року, провівши за ґратами загалом сім років.
Теперішній президент США Дональд Трамп вважає помилкою звільнення Челсі Меннінг із в'язниці. Так само критично поставилися до рішення про амністію інформаторки й багато конгресменів.
Згідно з чинними нормами, для обрання від штату Меріленд у Сенат США необхідно мати вік не менше 30 років, бути громадянином США не менше 9 років та проживати у штаті на момент висунення кандидатури й голосування.
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