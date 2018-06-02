Інформація про візит чеського депутата до Криму виявилась неправдивою

Повідомлення "Радіо Свободи" про поїздку депутата Сенату Чехії Ярослава Доубрава та інших політиків до окупованого Криму виявилися неправдивими.

Про це у своїй виправленій новині повідомляє "Радіо Свобода".

Оприлюднені фото делегації чеських політиків з російськими військовими та прапором РФ зробили у Волгограді.

Видання зазначає, що чеські політики, серед яких і Доубрава, брали участь у святкуванні на початку лютого річниці закінчення Сталінградської битви 1942–43 років. Водночас, за інформацією російського видання "Коммерсант" з посиланням на чеського сенатора Ярослава Голіка, Ярослав Доубрава таки відвідає окупований Крим. Він буде спостерігачем на "виборах" президента Росії на окупованому нею півострові. У Сенаті парламенту Чехії пояснили, що чеські політики можуть здійснювати такі поїздки лише за власною "приватною ініціативою".

Нагадаємо, сьогодні видання "Радіо Свобода" з посиланням на слова речниці Сенату Еви Давідової повідомило, що днями делегація чеських політиків, у складі якої був чеський сенатор Ярослав Доубрава, повернулася з анексованого Криму.

Зазначалось, що це не перша поїздка Доубрави до окупованого Росією Криму. Україна заборонила йому в’їзд після того, як у листопаді 2014 року він зіграв роль "іноземного спостерігача" в окупованому Луганську на псевдо виборах.

У 2015 році Україна заборонила Доубраві в’їзд після того, як у листопаді 2014 року він був так званим "іноземним спостерігачем" на псевдовиборах в окупованому Донбасі.