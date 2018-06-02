Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Інформація про візит чеського депутата до Криму виявилась неправдивою

Однак, за повідомленням росЗМІ, Ярослав Доубрава таки відвідає окупований Крим
Повідомлення "Радіо Свободи" про поїздку депутата Сенату Чехії Ярослава Доубрава та інших політиків до окупованого Криму виявилися неправдивими.
Інформація про візит чеського депутата до Криму виявилась неправдивою Фото: Facebook/Žarko Raptor Jovanovič

Про це у своїй виправленій новині повідомляє "Радіо Свобода".

Оприлюднені фото делегації чеських політиків з російськими військовими та прапором РФ зробили у Волгограді.

Видання зазначає, що чеські політики, серед яких і Доубрава, брали участь у святкуванні на початку лютого річниці закінчення Сталінградської битви 1942–43 років.

Водночас, за інформацією російського видання "Коммерсант" з посиланням на чеського сенатора Ярослава Голіка, Ярослав Доубрава таки відвідає окупований Крим. Він буде спостерігачем на "виборах" президента Росії на окупованому нею півострові.

У Сенаті парламенту Чехії пояснили, що чеські політики можуть здійснювати такі поїздки лише за власною "приватною ініціативою".

Нагадаємо, сьогодні видання "Радіо Свобода" з посиланням на слова речниці Сенату Еви Давідової повідомило, що днями делегація чеських політиків, у складі якої був чеський сенатор Ярослав Доубрава, повернулася з анексованого Криму.

Зазначалось, що це не перша поїздка Доубрави до окупованого Росією Криму. Україна заборонила йому в’їзд після того, як у листопаді 2014 року він зіграв роль "іноземного спостерігача" в окупованому Луганську на псевдо виборах.

У 2015 році Україна заборонила Доубраві в’їзд після того, як у листопаді 2014 року він був так званим "іноземним спостерігачем" на псевдовиборах в окупованому Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2018 18:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.