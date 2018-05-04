Інформація щодо аліментів на батьків є недостовірною, - Рева

Інформація щодо обов’язкових виплат аліментів на батьків є недостовірною.

Про це міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів журналістам, повідомляє прес-служба уряду.

"Поширюється недостовірна інформація, коли не беруть до уваги контекст, про що і як говорилось, і розумійте хто як хоче. Ми свої обов’язки ні на кого перекладати не збираємося, але є випадки, коли і люди несуть відповідальність. Як, наприклад, конституційні",- сказав Рева.

Рева нагадав, що є Конституція, де чітко вказано, що діти зобов’язані піклуватися про своїх батьків (202-га та 206-та статті). Там написано, що за рішенням суду можна буде присуджувати аліменти на утримання таких батьків. А якщо діти ухиляються, то 165-та стаття Кримінального кодексу України передбачає, що ці особи за рішенням суду несуть кримінальну відповідальність.

"Бувають ситуації, про які я говорив у ефірі, про зону АТО. Волонтери зібрали немічних, одиноких, старих людей, які там залишилися одні. Вони з’ясували, що у них є рідні. І волонтери до них телефонують, а ті діти відповідають: "Передзвоніть, коли помруть". Чи означає це, що всі діти в Україні повинні платити аліменти на батьків? Ні, це повна нісенітниця", - пояснив Рева.

Раніше Рева заявляв, що діти повинні платити аліменти на утримання літніх батьків.