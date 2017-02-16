Ініціатори блокади перешкоджають відновленню територіальної цілісності України, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.

"Я хочу підкреслити, вони блокують не "ОРДО" і "ОРЛО". І не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності, і, власне кажучи, це і є основна мета", - сказав Президент, відкриваючи засідання РНБО.

Він також наголосив на необхідності повернення окупованих територій під контроль України, але "виключно політико-дипломатичним шляхом".

"Тому що є тверда моя позиція, є тверда позиція нашої команди - виключно політико-дипломатичним шляхом ми повинні повернути ці території України. І абсолютно інша, помилкова, позиція політиканів, які говорять, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз підкреслюю: не ви ці землі збирали, і не вам їх відрізати", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.