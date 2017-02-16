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Ініціатори блокади перешкоджають відновленню територіальної цілісності України, - Порошенко

Президент наполягає на поверненні українських територій виключно політико-дипломатичним шляхом
Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.
Ініціатори блокади перешкоджають відновленню територіальної цілісності України, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Я хочу підкреслити, вони блокують не "ОРДО" і "ОРЛО". І не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності, і, власне кажучи, це і є основна мета", - сказав Президент, відкриваючи засідання РНБО.

Він також наголосив на необхідності повернення окупованих територій під контроль України, але "виключно політико-дипломатичним шляхом".

"Тому що є тверда моя позиція, є тверда позиція нашої команди - виключно політико-дипломатичним шляхом ми повинні повернути ці території України. І абсолютно інша, помилкова, позиція політиканів, які говорять, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз підкреслюю: не ви ці землі збирали, і не вам їх відрізати", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

Відзначимо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Внаслідок цього Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

 

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