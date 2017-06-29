Ініціатори кібератаки є недосвідченими в питанні збирання викупу від жертв

Стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій

Слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, яка вразила українські та зарубіжні компанії.

Голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш переконаний, що стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій, інформує "Радіо Свобода".

Програмне забезпечення, використане під час атаки цього тижня, було складнішим, ніж те, яке застосовувалося в попередніх атаках із застосуванням вірусу WannaCry, відзначив фахівець.

Але ініціатори нової атаки є недосвідченими в питанні збирання викупу від жертв в обмін на розблокування їхніх комп’ютерів, твердить Волш.

Це дозволило 28 червня заблокувати обліковий запис і унеможливити отримання грошей.

"Це може бути будь-хто: від одного хлопця, що сидить у підвалі, до національної держави", – сказав голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.