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Ініціатива залучити Медведчука належала Порошенку, - Наливайченко

За словами Наливайченка, "саме Петро Порошенко дав вказівку щодо призначення Медведчука"
Ініціатива залучити Віктора Медведчука до процесу звільнення українських заручників і полонених належала президенту Порошенку.
Ініціатива залучити Медведчука належала Порошенку, - Наливайченко

"Коментуючи на своїй прес-конференції обставини появи Віктора Медведчука у так званій гуманітарній групі тристоронньої контактної групи в рамках Мінського процесу, президент сказав відверту неправду", - в коментарі інтернет-виданню "Українська правда" екс-глава СБУ, лідер громадсько-політичного руху "Справедливість Валентин Наливайченко.

"Це відбулося в кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна", - уточнив політик.

Нагадаємо, що вчора Петро Порошенко, відповідаючи на запитання про роль Віктора Медведчука в переговорах щодо обміну полоненими, назвав його "найбільш ефективним" у звільненні заручників.

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01 03 2018 09:51
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