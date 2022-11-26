RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ініціативу Grain from Ukraine запускає Україна. Її мета — відправити 60 суден із їжею до найбідніших країн Африки

Україна запускає міжнародну ініціативу Grain from Ukraine. Її мета — до літа наступного року відправити в найбідніші країни Африки 60 суден з їжею, щоб запобігти продовольчій кризі у світі.
Ініціативу Grain from Ukraine запускає Україна. Її мета — відправити 60 суден із їжею до найбідніших країн Африки Фото: УНН
Про це пише пресслужба Офісу президента.
 
"Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни ми плануємо відправити з наших портів щонайменше 60 суден — не менше ніж десять на місяць — до країн, що перебувають під загрозою голоду та посухи. Це Ефіопія, це Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія, Нігерія. Усі вони гостро потребують допомоги", — заявив на установчому саміті ініціативи президент Володимир Зеленський.
 
За його словами, лише один корабель із зерном забезпечує потребу в продовольстві для 90 тисяч людей. А 60 таких кораблів зможуть запобігти голодній смерті щонайменше 5 мільйонів жителів світу.
 
Відповідну ініціативу Україна запустила на 90-і роковини Голодомору, який у 1932—1933 роках влаштувала радянська влада проти українців.
 
Зеленський заявив, що в день старту до ініціативи приєдналися 20 країн світу. Усі вони виділятимуть кошти на те, щоб відправити їжу до найбідніших країн. Загалом на першому саміті зібрали майже $150 мільйонів.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2022 18:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Суровікін продовжить обстріли енергооб

Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв'янського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.