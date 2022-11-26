Ініціативу Grain from Ukraine запускає Україна. Її мета — відправити 60 суден із їжею до найбідніших країн Африки

Україна запускає міжнародну ініціативу Grain from Ukraine. Її мета — до літа наступного року відправити в найбідніші країни Африки 60 суден з їжею, щоб запобігти продовольчій кризі у світі.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

"Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни ми плануємо відправити з наших портів щонайменше 60 суден — не менше ніж десять на місяць — до країн, що перебувають під загрозою голоду та посухи. Це Ефіопія, це Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія, Нігерія. Усі вони гостро потребують допомоги", — заявив на установчому саміті ініціативи президент Володимир Зеленський.

За його словами, лише один корабель із зерном забезпечує потребу в продовольстві для 90 тисяч людей. А 60 таких кораблів зможуть запобігти голодній смерті щонайменше 5 мільйонів жителів світу.

Відповідну ініціативу Україна запустила на 90-і роковини Голодомору, який у 1932—1933 роках влаштувала радянська влада проти українців.

Зеленський заявив, що в день старту до ініціативи приєдналися 20 країн світу. Усі вони виділятимуть кошти на те, щоб відправити їжу до найбідніших країн. Загалом на першому саміті зібрали майже $150 мільйонів.