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Іноземець затриманий під час спроби відправити трьох українок до Туреччини в сексуальне рабство

Азербайджанець казав дівчатам, що вони будуть працювати офіціантками, однак після перельоту вони потрапляли у сексуальне рабство
Правоохоронці затримали 24-річного громадянина Азербайджану при спробі відправити трьох українок до Туреччини для сексуальної експлуатації.
Іноземець затриманий під час спроби відправити трьох українок до Туреччини в сексуальне рабство Фото: obozrevatel.com

Про це повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

Цей іноземець знайомився з дівчатами привабливої ​​зовнішності, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, і пропонував їм роботу за кордоном. Він переконував дівчат, що вони будуть працювати офіціантками в ресторанах і нічних клубах, а також в сфері консумації, отримуючи високу заробітну плату і офіційне працевлаштування.

Однак після оформлення необхідних документів і переправлення до Туреччини молоді жінки потрапляли у сексуальне рабство, а громадянин Азербайджану отримував грошову винагороду за кожну дівчину від 1 до 2 тис. доларів.

Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу.

В рамках слідства встановлюється коло осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші можливі постраждалі.

Нагадаємо, поліцейські закрили канал міжнародного секс-туризму в Дніпрі, який організував громадянин Азербайджану.

В Одеській області прикордонники спільно з правоохоронцями виявили міжнародний канал торгівлі людьми.

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06 02 2018 21:19
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