Іноземка імітувала пологи в аеропорту, щоб потрапити в Україну
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, пише "Громадське".
За його словами, прикордонники не пропустили родину через те, що вона не змогла підтвердити мету своєї подорожі.
В аеропорту детально вивчали обставини візиту родини до України, адже Іран є країною міграційного ризику.
"Усе вказувало на те, що їдуть з метою залишитися тут нелегально. А зважаючи на те, що дружина вагітна на останніх тижнях, відповідно вони хочуть дитину народжувати тут, аби було простіше легалізуватися в Україні", – заявив Слободян.
Жінка почала імітувати пологи після того, як їм відмовили у в'їзді.
За словами Слободяна, прикордонники викликали жінці швидку, яка відвезла її до лікарні. Лікарі повідомили, що загрози передчасних пологів немає, а жінка почувається добре.
Чоловік та дитина, яка прибула з батьками, на час госпіталізації матері, залишилися в аеропорту. Якщо жінка й надалі буде у стабільному стані, її повернуть до аеропорту та згодом відправлять до Ірану за кошт авіакомпанії, якою вони прилетіли.
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