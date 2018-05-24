Іноземка імітувала пологи в аеропорту, щоб потрапити в Україну

Жінка почала імітувати пологи після того, як прикордонники не пропустили її родину на територію України

В аеропорту "Київ" під час проходження контролю вагітна іранка імітувала пологи, ймовірно, з метою залишитися в Україні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, пише "Громадське".

За його словами, прикордонники не пропустили родину через те, що вона не змогла підтвердити мету своєї подорожі.

В аеропорту детально вивчали обставини візиту родини до України, адже Іран є країною міграційного ризику.

"Усе вказувало на те, що їдуть з метою залишитися тут нелегально. А зважаючи на те, що дружина вагітна на останніх тижнях, відповідно вони хочуть дитину народжувати тут, аби було простіше легалізуватися в Україні", – заявив Слободян.

Жінка почала імітувати пологи після того, як їм відмовили у в'їзді.

За словами Слободяна, прикордонники викликали жінці швидку, яка відвезла її до лікарні. Лікарі повідомили, що загрози передчасних пологів немає, а жінка почувається добре.

Чоловік та дитина, яка прибула з батьками, на час госпіталізації матері, залишилися в аеропорту. Якщо жінка й надалі буде у стабільному стані, її повернуть до аеропорту та згодом відправлять до Ірану за кошт авіакомпанії, якою вони прилетіли.