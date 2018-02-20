Іноземні донори скоротили обсяг технічної допомоги Україні на 25%
У 2016 році було залучено міжнародної техдопомоги на 1245,66 млн доларів.
Протягом 2017 року уряд уклав 13 міжнародних договорів та інших двосторонніх документів з питань технічного та фінансового співробітництва з Європейським Союзом, США, Японією, ООН і Міжнародним банком реконструкції та розвитку на загальну суму понад 927 млн доларів, - повідомляється в звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
При цьому в другому півріччі 2017 року в Україні реалізовувалося 453 проекти міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 5,5 млрд доларів, з яких 2,4 млрд доларів фінансуються з Чорнобильського фонду Укриття та Рахунку ядерної безпеки.
Найбільшими донорами для України є США (близько $370 млн щорічно) і ЄС (близько €310 млн в рік).
Інші донори - Канада, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія, організації системи ООН, Всесвітній банк, ЄБРР.
Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що Європейський Союз згорнув програму допомоги Україні, в рамках якої він був готовий виділити 29,2 млн євро на модернізацію шести пунктів пропуску на кордоні з Румунією, Словаччиною, Угорщиною і Польщею. Державна фіскальна служба не змогла ефективно витратити кошти.
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