Іноземні донори скоротили обсяг технічної допомоги Україні на 25%

Найбільшими донорами для України є США і ЄС

Україна в 2017 році отримала міжнародної технічної допомоги на 928,32 млн доларів. Це на 321 млн доларів (або на 25%) менше в порівнянні з 2016 роком.

У 2016 році було залучено міжнародної техдопомоги на 1245,66 млн доларів.

Протягом 2017 року уряд уклав 13 міжнародних договорів та інших двосторонніх документів з питань технічного та фінансового співробітництва з Європейським Союзом, США, Японією, ООН і Міжнародним банком реконструкції та розвитку на загальну суму понад 927 млн доларів, - повідомляється в звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому в другому півріччі 2017 року в Україні реалізовувалося 453 проекти міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 5,5 млрд доларів, з яких 2,4 млрд доларів фінансуються з Чорнобильського фонду Укриття та Рахунку ядерної безпеки.

Найбільшими донорами для України є США (близько $370 млн щорічно) і ЄС (близько €310 млн в рік).

Інші донори - Канада, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія, організації системи ООН, Всесвітній банк, ЄБРР.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що Європейський Союз згорнув програму допомоги Україні, в рамках якої він був готовий виділити 29,2 млн євро на модернізацію шести пунктів пропуску на кордоні з Румунією, Словаччиною, Угорщиною і Польщею. Державна фіскальна служба не змогла ефективно витратити кошти.