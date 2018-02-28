Іноземні хакери атакували сервери німецького МЗС і Міноборони
Про це повідомляє в середу онлайн-портал газети "Більд".
"Російська група хакерів "APT 28" успішно атакувала МЗС і міністерство оборони", - цитує видання слова джерела зі структур безпеки.
Відзначається, що атака триває протягом тривалого терміну, мова може йти про рік.
У минулому році глава Федерального відомства з охорони конституції ФРН Ганс-Георг Маасен звинуватив Росію в спробах дестабілізувати німецьке суспільство за допомогою пропаганди і кібератак.
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.
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