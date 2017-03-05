Іноземні інвестори можуть відкрити платні магістралі на Київщині та Львівщині, - "Укравтодор"

Ці напрями мають високий транспортний потік - 18-20 тисяч автомобілів на добу

Найближчим часом в Україні можуть з'явитися платні автомобільні магістралі.

Відповідну заяву зробив голова "Укравтодору" Славомир Новак, повідомляє "Громадське" з посиланням на AFP.

За його словами, автомагістралі будуть знаходиться паралельно з вже існуючими трасам. Ті залишаться безкоштовними.

Ймовірними регіонами, де побудують платні автобани, стане відстань між Львовом і пунктом пропуску Краковець на кордоні з Польщею. Також платна дорога може з'явитись між Києвом і Білою Церквою.

Ці напрями мають високий транспортний потік - 18-20 тисяч автомобілів на добу. Тому найбільше зацікавлять іноземних інвесторів.

Нагадаємо, що компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.