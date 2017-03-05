НОВИНИНайближчим часом в Україні можуть з'явитися платні автомобільні магістралі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іноземні інвестори можуть відкрити платні магістралі на Київщині та Львівщині, - "Укравтодор"
Ці напрями мають високий транспортний потік - 18-20 тисяч автомобілів на добу
Фото: enki.ua
Відповідну заяву зробив голова "Укравтодору" Славомир Новак, повідомляє "Громадське" з посиланням на AFP.
За його словами, автомагістралі будуть знаходиться паралельно з вже існуючими трасам. Ті залишаться безкоштовними.
Ймовірними регіонами, де побудують платні автобани, стане відстань між Львовом і пунктом пропуску Краковець на кордоні з Польщею. Також платна дорога може з'явитись між Києвом і Білою Церквою.
Ці напрями мають високий транспортний потік - 18-20 тисяч автомобілів на добу. Тому найбільше зацікавлять іноземних інвесторів.
Нагадаємо, що компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 05 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків