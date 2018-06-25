Іноземні інвестори цікавляться об'єктами великої приватизації

Є інтерес від іноземних інвесторів: як тих, що працюють в Україні, так і нових інвесторів

Іноземні інвестори активно цікавляться підприємствами, які Фонд держмайна виставив на приватизацію цього року.

"У нас є список затверджених підприємств, які йдуть на приватизацію — це і частина підприємств в енергетиці, це і Турбоатом, Агрофонд, Державна продовольчо-зернова корпорація. До більшості є інтерес. Я не можу розкривати компанії, які цікавляться, але в цьому році після прийняття закону вперше є інтерес від іноземних інвесторів: як тих, що працюють в Україні, так і нових інвесторів, які цікавляться саме об’єктами приватизації. Цього не було останні 3,5 роки", - повідомила Громадському виконувачка обов’язків міністра фінансів України Оксана Маркарова в програмі РЕФОРМА.

25 червня Фонд держмайна оголосив конкурс на відбір радників для приватизації перших шести великих державних підприємств: Одеського припортового заводу, Президент-готелю, Об’єднаної гірночо-хімічної компанії, компанії Ідар, а також державних підприємств Вугільна компанія "Краснолиманська" та Завод "Електроважмаш".

Раніше Оксана Маркарова заявила, що недоотримані від проведення великої приватизації у 2018 році кошти планують компенсувати за рахунок запозичень.