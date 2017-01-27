Іноземні інвестори за рік вивели з України $700 млн, - НБУ
"З моменту, коли ми дозволили репатріацію дивідендів компаніями, було репатрійовано дивідендів на $700 млн", - повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, інформує "Ліга.net".
Зараз регулятор готує план репатріації дивідендів у 2017 році.
13 червня минулого року Нацбанк схвалив покупку нерезидентами валюти для виплати дивідендів за 2014-2015 роки. У липні-серпні вони з цією метою купили $234 млн.
Зазначимо, єврооблігації України продовжують активно дешевшати, інвестори побоюються втрати Україною підтримки США у вигляді гарантій під суверенні єврооблігації після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
Нагадаємо, що 9 листопада єврооблігації України стрімко почали втрачати вартість на фоні повідомлень про перемогу у президентських перегонах в США Дональда Трампа.
Європейські індекси також відреагували падінням на перемогу республіканця.
Водночас, у США результат виборів призвів до обвалу курсу долару та мексиканського песо, а також до змін на сировинних ринках. Ціна нафти марки Brent на фоні підрахунку результатів виборів у США пробила локальний мінімум і опустилася нижче $45 за барель.
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