Іноземні інвестори за рік вивели з України $700 млн, - НБУ

Зараз регулятор готує план репатріації дивідендів у 2017 році

Іноземні інвестори в 2016 році вивели з України дивіденди на $700 млн.

"З моменту, коли ми дозволили репатріацію дивідендів компаніями, було репатрійовано дивідендів на $700 млн", - повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, інформує "Ліга.net".

Зараз регулятор готує план репатріації дивідендів у 2017 році.

13 червня минулого року Нацбанк схвалив покупку нерезидентами валюти для виплати дивідендів за 2014-2015 роки. У липні-серпні вони з цією метою купили $234 млн.

Зазначимо, єврооблігації України продовжують активно дешевшати, інвестори побоюються втрати Україною підтримки США у вигляді гарантій під суверенні єврооблігації після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Нагадаємо, що 9 листопада єврооблігації України стрімко почали втрачати вартість на фоні повідомлень про перемогу у президентських перегонах в США Дональда Трампа.

Європейські індекси також відреагували падінням на перемогу республіканця.

Водночас, у США результат виборів призвів до обвалу курсу долару та мексиканського песо, а також до змін на сировинних ринках. Ціна нафти марки Brent на фоні підрахунку результатів виборів у США пробила локальний мінімум і опустилася нижче $45 за барель.