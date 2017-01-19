Іноземцям дозволили брати участь у навчаннях на території України у 2017 році "За" проголосували 236 народних депутатів

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому президентський законопроект №5636 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Фото: прес-служба Міноборони

Підтримали документ 236 народних депутатів, інформує "112 Україна". Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, даний документ розробило Міноборони, щоб надати можливість допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у поточному році для участі у багатонаціональних військових навчаннях. Окрім того, законопроект визначає загальну чисельність, тип і кількість озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації на період проведення навчань. Нагадаємо, у червні минулого року Президент Петро Порошенко підписав указ №248/2016 "Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію