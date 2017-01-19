Іноземцям дозволили брати участь у навчаннях на території України у 2017 році
Підтримали документ 236 народних депутатів, інформує "112 Україна".
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, даний документ розробило Міноборони, щоб надати можливість допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у поточному році для участі у багатонаціональних військових навчаннях. Окрім того, законопроект визначає загальну чисельність, тип і кількість озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації на період проведення навчань.
Нагадаємо, у червні минулого року Президент Петро Порошенко підписав указ №248/2016 "Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства".
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