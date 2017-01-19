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Іноземцям дозволили брати участь у навчаннях на території України у 2017 році

"За" проголосували 236 народних депутатів
Верховна Рада прийняла за основу і в цілому президентський законопроект №5636 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
Іноземцям дозволили брати участь у навчаннях на території України у 2017 році Фото: прес-служба Міноборони

Підтримали документ 236 народних депутатів, інформує "112 Україна".

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, даний документ розробило Міноборони, щоб надати можливість допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у поточному році для участі у багатонаціональних військових навчаннях. Окрім того, законопроект визначає загальну чисельність, тип і кількість озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації на період проведення навчань.

Нагадаємо, у червні минулого року Президент Петро Порошенко підписав указ №248/2016 "Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства".

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19 01 2017 11:59
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