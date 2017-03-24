Інспектора Головного управління ДФС у Києві спіймали на хабарі в 270 тис грн
Гроші фіскал отримав від суб'єкта господарювання за сприяння в проведенні позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності та відображенні в акті перевірки порушень податкового законодавства, які тягнуть за собою накладення мінімальних фінансових санкцій, повідомляє сайт Генпрокуратури.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).
Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який за сто тисяч гривень гарантував представникам комерційної структури винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.
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