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Інспектора Головного управління ДФС у Києві спіймали на хабарі в 270 тис грн

Гроші призначалися на схвалення мінімальних штрафів для компанії
Правоохоронці в п'ятницю, 24 березня, затримали головного державного ревізора - інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Києві після одержання неправомірної вигоди в розмірі 270 тис грн.
Інспектора Головного управління ДФС у Києві спіймали на хабарі в 270 тис грн Фото:gp.gov.ua

Гроші фіскал отримав від суб'єкта господарювання за сприяння в проведенні позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності та відображенні в акті перевірки порушень податкового законодавства, які тягнуть за собою накладення мінімальних фінансових санкцій, повідомляє сайт Генпрокуратури.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який за сто тисяч гривень гарантував представникам комерційної структури винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.

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24 03 2017 14:22
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