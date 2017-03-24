Інспектора Головного управління ДФС у Києві спіймали на хабарі в 270 тис грн

Гроші призначалися на схвалення мінімальних штрафів для компанії

Правоохоронці в п'ятницю, 24 березня, затримали головного державного ревізора - інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Києві після одержання неправомірної вигоди в розмірі 270 тис грн.

Гроші фіскал отримав від суб'єкта господарювання за сприяння в проведенні позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності та відображенні в акті перевірки порушень податкового законодавства, які тягнуть за собою накладення мінімальних фінансових санкцій, повідомляє сайт Генпрокуратури.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який за сто тисяч гривень гарантував представникам комерційної структури винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.