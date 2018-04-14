Інспектора митного поста на Волині спіймали на хабарі, - ФОТО
"Правоохоронці встановили, що чиновник організував механізм вимагання грошей від водіїв за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації в режимі "транзит" і так зване "тимчасове ввезення до одного року", - повідомляє Служба безпеки.
За інформацією відомства, оперативники спецслужби задокументували чотири факти отримання головним інспектором хабарів на суму понад 1200 доларів США.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
"Співробітники СБ України затримали митника на робочому місці під час передавання йому 220 доларів США і 1300 гривень від чергового власника авто", - повідомили в СБУ.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Також в рамках цього провадження встановлюють можливу причетність інших працівників митниці до протиправної оборудки.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримали на хабарі підполковника управління захисту економіки Нацполіції в Харківській області.
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