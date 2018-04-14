Інспектора митного поста на Волині спіймали на хабарі, - ФОТО

Головного державного інспектора митного поста "Устилуг" на Волині викрили на хабарі співробітники СБУ і прокуратури.

"Правоохоронці встановили, що чиновник організував механізм вимагання грошей від водіїв за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації в режимі "транзит" і так зване "тимчасове ввезення до одного року", - повідомляє Служба безпеки.

За інформацією відомства, оперативники спецслужби задокументували чотири факти отримання головним інспектором хабарів на суму понад 1200 доларів США.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Співробітники СБ України затримали митника на робочому місці під час передавання йому 220 доларів США і 1300 гривень від чергового власника авто", - повідомили в СБУ.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Також в рамках цього провадження встановлюють можливу причетність інших працівників митниці до протиправної оборудки.