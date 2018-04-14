Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Інспектора митного поста на Волині спіймали на хабарі, - ФОТО

Чиновник брав хабар не вперше
Головного державного інспектора митного поста "Устилуг" на Волині викрили на хабарі співробітники СБУ і прокуратури.
Інспектора митного поста на Волині спіймали на хабарі, - ФОТО Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Правоохоронці встановили, що чиновник організував механізм вимагання грошей від водіїв за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації в режимі "транзит" і так зване "тимчасове ввезення до одного року", - повідомляє Служба безпеки.

За інформацією відомства, оперативники спецслужби задокументували чотири факти отримання головним інспектором хабарів на суму понад 1200 доларів США.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Співробітники СБ України затримали митника на робочому місці під час передавання йому 220 доларів США і 1300 гривень від чергового власника авто", - повідомили в СБУ.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Також в рамках цього провадження встановлюють можливу причетність інших працівників митниці до протиправної оборудки.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримали на хабарі підполковника управління захисту економіки Нацполіції в Харківській області.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2018 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.