Інспектора Одеської митниці затримали за хабарництво
"Оперативники спецслужби задокументували, що "тіньова каса" коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, становила понад 20 тис. грн на день", - повідомляє прес-служба СБУ.
При цьому підкреслюється, що співробітники СБУ затримали чиновника під час отримання чергового "траншу" у розмірі 7 тис. грн.
Зараз відносно порушника вирішується питання про оголошення про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 ("Одержання неправомірної вигоди") Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного державного інспектора регіональної митниці та старшого інспектора прикордонного наряду на одному з пунктів перепуску в Одеській області.
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