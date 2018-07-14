Інспектора Одеської митниці затримали за хабарництво

Його "тіньова каса" становила понад 20 тис. грн на день

Державний інспектор одного з митних постів Одеської митниці Державної фіскальної служби систематично вимагав хабарі за переміщення через державний кордон транспортних засобів з вантажем фруктів без належного митного оформлення.

"Оперативники спецслужби задокументували, що "тіньова каса" коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, становила понад 20 тис. грн на день", - повідомляє прес-служба СБУ.

При цьому підкреслюється, що співробітники СБУ затримали чиновника під час отримання чергового "траншу" у розмірі 7 тис. грн.

Зараз відносно порушника вирішується питання про оголошення про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 ("Одержання неправомірної вигоди") Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного державного інспектора регіональної митниці та старшого інспектора прикордонного наряду на одному з пунктів перепуску в Одеській області.