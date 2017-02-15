Інспектора управління Держпраці затримали на хабарі в сумі 112 тис. грн, - ВІДЕО Посадовець вимагав від представника приватного підприємства хабар за видачу дозвільних документів на функціонування 8 газових заправок

У Києві на хабарі у сумі 112 тис. грн затримали головного державного інспектора Головного управління Держпраці України в Київській області.

Фото:kyiv.gp.gov.ua

Посадовець вимагав від представника приватного підприємства хабар за видачу дозвільних документів на функціонування 8 газових заправок на території Києва та Київської області, - повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Фото:kyiv.gp.gov.ua Зловмисник затриманий відразу після отримання ним коштів. Зараз тривають першочергові слідчі дії. Нагадаємо, завідувачку однієї із каферд Одеського національного університету імені Мечникова співробітники управління захисту економіки в Одеській області викрили в одержанні хабара за позитивну оцінку за залік без фактичного його складання.

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