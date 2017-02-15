CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на хабарі у сумі 112 тис. грн затримали головного державного інспектора Головного управління Держпраці України в Київській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Інспектора управління Держпраці затримали на хабарі в сумі 112 тис. грн, - ВІДЕО
Посадовець вимагав від представника приватного підприємства хабар за видачу дозвільних документів на функціонування 8 газових заправок
Фото:kyiv.gp.gov.ua
Посадовець вимагав від представника приватного підприємства хабар за видачу дозвільних документів на функціонування 8 газових заправок на території Києва та Київської області, - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Фото:kyiv.gp.gov.ua
Зловмисник затриманий відразу після отримання ним коштів. Зараз тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, завідувачку однієї із каферд Одеського національного університету імені Мечникова співробітники управління захисту економіки в Одеській області викрили в одержанні хабара за позитивну оцінку за залік без фактичного його складання.
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