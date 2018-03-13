Інспекторам ДПС Узбекистану заборонили ховатись за деревами під час роботи

Раніше на питання про правомірність нести службу за деревами у відомстві відповідали, що співробітники мають право працювати як відкрито, так і з укриття

Згідно з рішенням, опублікованим на сайті Головного управління внутрішніх справ міста Ташкента, інспекторам ДПС категорично забороняється нести службу за деревами і іншими загородженнями.

Таке доручення дав начальник управління, генерал-майор Рустам Джураев, пишуть місцеві ЗМІ. Повідомляється, що раніше на питання про правомірність нести службу за деревами представники ГУБДД МВС відповідали, що співробітники мають право працювати як відкрито, так і з укриття.



Фото: ozodlik.org

За останні тижні в роботу столичного УБДД внесли ряд нововведень: почали інвентаризацію знаків, що забороняють зупинку, відкрили сайт управління, через який можна відправляти відеозапису порушень ПДР, а саме відомство стало активно взаємодіяти з інтернет-користувачами.