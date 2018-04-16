Інспекторів ОЗХЗ не допустили на місце хіматаки в Сирії

Сирія та Росія не змогли гарантувати їх безпеку

Місію Організації із заборони хімічної зброї не допускають в сирійське місто Дума, де, ймовірно, урядові сили здійснили хімічна атаку.

Інспектори ОЗХЗ прибули до Дамаску в суботу і планували відправитися в Думу, на околиці столиці, у понеділок. Але британська делегація в ОЗХО заявила, що Росія та Сирія не надали інспекторам доступ до Думи, повідомляє Reuters.

Посол Британії при ОЗХЗ Пітер Уілсон на прес-конференції в Гаазі заявив, що Організація Об'єднаних Націй виступила за направлення інспекторів, але вони не змогли дістатися до Думи, оскільки Сирія та Росія не змогли гарантувати їх безпеку.

"Необмежений доступ є важливим. Росія та Сирія повинні співпрацювати", - сказав він.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.