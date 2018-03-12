Інспектору Лук'янівського СІЗО дали умовний термін за допомогу "торнадівцям" у підготовці втечі

Він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину. Підсудний працює в СІЗО молодшим інспектором з грудня 2017 року

Суд засудив до п'яти років в'язниці умовно інспектора Київського (Лук'янівського) слідчого ізолятора за допомогу колишнім бійцям спецроти міліції "Торнадо" в організації масових заворушень і підготовці втечі.

Слідство встановило, що командир "Торнадо" Руслан Онищенко розробив план втечі з СІЗО із залученням співробітників установи. Спочатку "торнадівці" планували перелізти через паркан СІЗО за допомогою альпіністського обладнання. Втеча планувалася на вересень поточного року. При цьому, співробітники СІЗО передали їм всі необхідні матеріали та обладнання, зокрема - мобільні телефони, зброю і вибухівку.

Проте в серпні поточного року Онищенко вирішив змінити план втечі - було вирішено відмовитися від альпіністського обладнання та здійснити втечу за допомогою отриманих від співробітників СІЗО електронних ключів від дверей. "Торнадівці" планували відкрити двері камер, а на пропускному посту СІЗО напасти на охоронця і вибігти на вулицю.

Цей план також не спрацював, оскільки 9 серпня в СІЗО прибули прокурори з метою провести обшуки камер "торнадівців", а потім - розвести їх по різних виправних установах. Після цього бійці спецроти вирішили закритися в одному приміщенні і закидати правоохоронців саморобними бомбами.

Підсудний інспектор допоміг всім "торнадівцям" перейти в одну камеру і перенести туди зброю і вибухівку. При цьому робив він це не за матеріальну винагороду, а під загрозою насильницьких дій з боку засуджених.

Таким чином, 9 серпня "торнадівці" влаштували бунт в СІЗО і напали на правоохоронців, які прибули на допомогу прокурорам. Під час масових заворушень легке поранення отримав співробітник ізолятора.

Після придушення заворушень прокуратура висунула підозру в пособництві двом інспекторам. Один з них - Сергій Якушко - пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину. В результаті суд засудив його до 5 років ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Нагадаємо, що 9 серпня в Лук'янівському СІЗО "торнадівці" влаштували безлади через проведення обшуку і забарикадувалися в камері. Обшук проводився через отримання інформації про вимагання грошей у інших ув'язнених.

Спецназівцям довелося штурмувати камеру. В результаті частину "торнадівців" вивезли в інші слідчі ізолятори на території Київської області, а ще кілька були поміщені в карцер Лук'янівського СІЗО.

У жовтні поліція завершила розслідування бунту "Торнадо" в Лук'янівському СІЗО. Вісьмом підозрюваним були пред'явлені офіційні звинувачення.