Instagram почне видаляти "штучні" лайки, коментарі і підписки
В Instagram звернули увагу на те, що деякі користувачі користуються сторонніми додатками для штучного більшення кількості своєї аудиторії. Такі додатки, використовуючи пароль до акаунту користувача, підвищують його активність і відвідуваність, а також самостійно розставляють лайки і коментарі від імені користувача.
"Щодня люди користуються Instagram, щоб отримати справжній досвід, реальну взаємодію. Наша відповідальність — зробити все можливе, щоб "штучна активність" не псувала цей досвід. Від сьогодні, ми починаємо видаляти штучні лайки, підписки та коментарі з акаунтів, які користуються сторонніми додатками, щоб підвищити свою популярність", — заявили у соцмережі.
Використання таких додатків порушує правила користування Instagram.
Розробники Instagram підготували інструменти на базі штучного інтелекту для виявлення і видалення "несправжньої" активності. Крім цього, додаток Instagram пропонуватиме користувачам змінити свій пароль, щоб захиститися від цих сторонніх додатків і "штучних" лайків.
Нагадаємо, наприкінці серпня Instagram анонсував нові зміни, пов'язані з безпекою користувачів. Найближчим часом у соцмережі з’являться три нових функції.
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