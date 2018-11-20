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Instagram почне видаляти "штучні" лайки, коментарі і підписки

Instagram розробив штучний інтелект-інструмент для виявлення "несправжніх" лайків, коментарів та підписок
Соціальна мережа Instagram заявила, що почне боротися з додатками для штучного нарощування аудиторії, щоб зберегти "справжність" досвіду своїх користувачів.
Instagram почне видаляти "штучні" лайки, коментарі і підписки Фото: frasesdelavida.com

В Instagram звернули увагу на те, що деякі користувачі користуються сторонніми додатками для штучного більшення кількості своєї аудиторії. Такі додатки, використовуючи пароль до акаунту користувача, підвищують його активність і відвідуваність, а також самостійно розставляють лайки і коментарі від імені користувача.

"Щодня люди користуються Instagram, щоб отримати справжній досвід, реальну взаємодію. Наша відповідальність — зробити все можливе, щоб "штучна активність" не псувала цей досвід. Від сьогодні, ми починаємо видаляти штучні лайки, підписки та коментарі з акаунтів, які користуються сторонніми додатками, щоб підвищити свою популярність", — заявили у соцмережі.

Використання таких додатків порушує правила користування Instagram.

Розробники Instagram підготували інструменти на базі штучного інтелекту для виявлення і видалення "несправжньої" активності. Крім цього, додаток Instagram пропонуватиме користувачам змінити свій пароль, щоб захиститися від цих сторонніх додатків і "штучних" лайків.

Нагадаємо, наприкінці серпня Instagram анонсував нові зміни, пов'язані з безпекою користувачів. Найближчим часом у соцмережі з’являться три нових функції.

 
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20 11 2018 13:55
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