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Instagram показуватиме користувачам, скільки часу вони проводять у соцмережі

Незабаром користувачі Instagram зможуть бачити, скільки часу вони витрачають у додатку
Instagram показуватиме користувачам, скільки часу вони проводять у соцмережі.
Instagram показуватиме користувачам, скільки часу вони проводять у соцмережі Фото: instagrama.ru

"Ми створюємо інструменти, які допомагатимуть Instagram-спільноті знати більше про те, скільки часу вони проводять у додатку, – зазначає розробник соцмережі Кевін Систом у своєму Twitter, інформує TechCrunch.

Він також додає, що дуже важливо розуміти, як проведений онлайн час впливає на людей.

"Бути чесними щодо цього – це відповідальність усіх компаній", – вважає Кевін.

 

 

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17 05 2018 14:23
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