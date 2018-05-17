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Instagram показуватиме користувачам, скільки часу вони проводять у соцмережі
Незабаром користувачі Instagram зможуть бачити, скільки часу вони витрачають у додатку
Фото: instagrama.ru
"Ми створюємо інструменти, які допомагатимуть Instagram-спільноті знати більше про те, скільки часу вони проводять у додатку, – зазначає розробник соцмережі Кевін Систом у своєму Twitter, інформує TechCrunch.
Він також додає, що дуже важливо розуміти, як проведений онлайн час впливає на людей.
"Бути чесними щодо цього – це відповідальність усіх компаній", – вважає Кевін.
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