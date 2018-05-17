Незабаром користувачі Instagram зможуть бачити, скільки часу вони витрачають у додатку

Instagram показуватиме користувачам, скільки часу вони проводять у соцмережі.

"Ми створюємо інструменти, які допомагатимуть Instagram-спільноті знати більше про те, скільки часу вони проводять у додатку, – зазначає розробник соцмережі Кевін Систом у своєму Twitter, інформує TechCrunch.

Він також додає, що дуже важливо розуміти, як проведений онлайн час впливає на людей.