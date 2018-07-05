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Інститут нацпам'яті застерігає Adidas від використання радянської символіки

Якщо одяг з радянською символікою поширюватиметься на території України, УІНП обіцяє звернутися до правоохоронних органів
Український інститут національної пам'яті звернувся з листом до дочірнього підприємства “ADIDAS-УКРАЇНА” і нагадав про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.
Інститут нацпам Фото: megapolisplus.com.ua

Звернення з'явилося після появи інформації про виготовлення компанією серії спортивного одягу із зображенням державного герба Радянського Союзу та напису USSR  до Чемпіонату світу з футболу. Зокрема, за $90 можна придбати червону сукню з написом USSR і гербом СРСР.

"У випадку виявлення фактів поширення (реалізації) подібних товарів (продукції) компанії "ADIDAS" на території України Український інститут національної пам'яті буде змушений звертатися до правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності винних осіб у встановленому порядку", – заявили в УІНП.

"Ідея виготовити одяг прикрашений нацистською свастикою не мала б шансів на втілення в компанії "ADIDAS". Тому, що в рідній для неї Німеччині, яка пройшла через процеси денацифікації, це порушення не лише юридичних, але й моральних норм. Для мешканців України та інших країн таким же порушенням є використання радянської символіки під якою вбито мільйони наших земляків", – зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.


Фото: memory.gov.ua


Фото: memory.gov.ua

Своє обурення щодо "радянської" сукні німецького виробника спортивних товарів висловив уряд Литви.

Нагадаємо, в Україні діє Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки", згідно з яким забороняється "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, зокрема сувенірної, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік або їх фрагментів, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму".

Відповідно до статті 436-1 Кримінального кодексу України поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої, а ті самі дії, вчинені повторно, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв iPress.ua, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прояснив ситуацію щодо заборони творчості росіян Володимира Висоцького та Віктора Цоя.

Володимир В'ятрович заявив, що вважає назву українського парламенту радянською спадщиною.

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07 05 2018 21:00
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