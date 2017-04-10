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Intel може закрити представництво в Україні

Українська юрособа Intel поки не перебуває в процесі припинення
Найбільший виробник мікропроцесорів американська компанія Intel може закрити представництво в Україні.
Intel може закрити представництво в Україні Фото: 3dnews.ru

Днями партнери, які співпрацюють з локальним офісом, отримали лист з проханням повернути зразки продукції "в зв'язку з ліквідацією компанії "Інтел Україна", повідомляє Ain.ua.

Проте, за даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, українська юрособа Intel поки не перебуває в процесі припинення.

Керівник представництв компанії в Україні, Білорусі та Молдові Дмитро Калита на запит видання відповів: "Компанія не коментує свої бізнес-рішення. Станом на 4 жовтня в роботі українського офісу нічого не змінилося".

Український підрозділ Intel було засновано ще в 1992 році, а з початку двотисячних в його зону відповідальності також потрапили Білорусь і Молдова. Основними функціями офісу є продаж і підтримка, хоча за роки роботи він в різних сферах співпрацював з державою, реалізовував безліч ініціатив у сфері освіти, підтримував локальні заходи.

Нагадаємо, що компанія Intel працює над технологіями, які дозволять повністю позбавити звичні домашні комп'ютери від зв'язку з дротами.

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04 10 2017 16:16
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