Інтелігенція Польщі зробила заяву до роковин операціії "Вісла"

142 польських інтелектуали зробили заяву до роковин операції "Вісла".

Заява в 70 річницю акції "Вісла"

Прочитана 28 IV 2017 в Перемишлі

Під час вшанування 70 річниці Акції "Вісла"

"Згадуємо сьогодні жертв великої етнічної чистки. 70 років тому, весною 1947 року протягом трьох місяців було вигнано з домівок і виселено близько 140 тис. громадян ПР українців та лемків. Після наповнених життям сіл залишились старі сади, залишки спалених будівель, знищені церкви та цвинтарі. Протягом багатьох декад апарат пропаганди ПНР пробував затерти пам’ять про українських мешканців і їх культуру, остаточно в 1978 році, коли з карти Польщі усувано традиційні українські назви.

Депортація, яка поєднувалась з розпорошенням української спільноти в Польщі, була однією з багатьох, сподіваємось, що останньою ланкою в трагічному ланцюзі польсько-українських конфліктів. Схиляючись над долею переселених у рамах Акції «Вісла», пам’ятаємо про всі жертви тих трагічних конфліктів, поляків та українців. Разом з тим цінуюємо величезні спільні зусилля конкретних осіб, Церкви та Костелу, а особливо громадських та неурядових організацій, які працювали на побудову діалогу та взаємопорозуміння. Протягом останніх кількадесять років поляки та українці, дякуючи старанням обох сторін, записали багато нових, чудових сторінок спільної історії. У Польщі та в Україні. Польща, так само як і Україна, є спільним багатством всіх громадян та мешканців. Не дозволимо, щоб провокації, які посилюються і служать тільки чужому інтересові, акти агресії загрожували добросусідським польсько-українським відносинам, стосункам між поляками та українцями.

Цьогорічні вшанування, одні з останніх, на яких присутні особи, які були учасниками трагічних подій сімдесятирічної давності, тому вони особливі. Перший раз, починаючи з 1989 року, щорічні вшанування не отримали підтримки державної влади. Тому, маючи переконання, що суспільний діалог і пам’ять є спільним набутком, разом з тисячма благодійниками ми вирішили підтримати цьогорічні вшанування.

Сьогодні, спільно з українською громадою у Польщі, згадуємо про трагічну долю тих, хто 70 років тому внаслідок акції "Вісла" загинув, а також тих, хто назавжди втратив домівку та малу батьківщину".

Підписали:

1. Adam Balcer

2. prof. Jerzy Bartmiński

3. Jan Bartmiński

4. Zbigniew Benedyktowicz

5. Bogumiła Berdychowska

6. Ryszard Bill

7. Włodzimierz Bogaczyk

8. Martyna Bogaczyk

9. Halina Bortnowska-Dąbrowska

10. Marcin Bosacki

11. Andrzej Brzeziecki

12. Zbigniew Bujak

13. prof. Wojciech Burszta

14. Alina Cała

15. Andrzej Celiński

16. Katarzyna Chimiak

17. prof. Andrzej Chojnowski

18. Iza Chruślińska

19. prof. Przemysław Czapliński

20. Anna Dąbrowska

21. o. Tomasz Dostatni OP

22. Mikołaj Dowgielewicz

23. prof. Roman Drozd

24. Wojciech Duda

25. prof. Anna Engelking

26. Przemysław Fenrych

27. prof. Andrzej Friszke

28. Grzegorz Gauden

29. Michał Gauza

30. Konstanty Gebert

31. prof. Lucyna Gebert

32. Aleksander Gleichgewicht

33. Ewa Gładysz-Jeż

34. prof. Janusz Grzelak

35. prof. Igor Hałagida

36. prof. Ola Hnatiuk

37. Agnieszka Holland

38. Witold Horowski

39. Jerzy Illg

40. prof. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska

41. Karol Jałochowski

42. Zbigniew Janas

43. Krystyna Janda

44. prof. Grzegorz Janusz

45. Andrzej Jaroszyński

46. prof. Zbigniew Jasiewicz

47. Ksenia Kaniewska

48. Basil Kerski

49. Anna Kertyczak

50. Natalia Kertyczak

51. Michał Klinger

52. Jacek Kluczkowski

53. prof. Jan Kofman

54. Marcin Kołodziejczyk

55. Piotr Kosiewski

56. Julia Maria Koszewska

57. dr Paweł Kowal

58. prof. Andrzej Kowalczyk

59. Prof. Katarzyna Kuczyńska -Koschany

60. prof. Marcin Kula

61. Ewa Kulik

62. prof. Jacek Kurczewski

63. Danuta Kuroń

64. Jarosław Kurski

65. ks. Wojciech Lemański

66. Włodzimierz Lengauer

67. Piotr Leszczyński

68. Agnieszka Lichnerowicz

69. Barbara Malak

70. Wojciech Maziarski

71. Agnieszka Mazurczyk

72. prof. Andrzej Mencwel

73. Jacek Michałowski,

74. Adam Michnik

75. prof. Włodzimierz Mokry

76. Janusz Mucha

77. Marcin Nawrot

78. Zbigniew Nosowski

79. Stanisław Obirek

80. Teresa Oleszczuk

81. Maja Ostaszewska

82. Adam Ostolski

83. Grzegorz Pac

84. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

85. prof. Marta Petrusewicz

86. Jacek Piechota

87. Bartosz Piechowicz

88. Piotr Pogorzelski

89. Marcin Przeciszewski

90. Danuta Przywara

91. o. Józef Puciłowski OP

92. Jerzy Rejt

93. Wiesław Romanowski

94. prof. Shoshana Ronen

95. Andrzej Rosner

96. dr Julita Rybczyńska

97. prof. Andrzej Rzepliński

98. Łukasz Saturczak

99. Adam Sauer

100. Andrzej Seweryn

101. Tomasz Siemoniak

102. Sławomir Sierakowski

103. Radosław Sikorski

104. Mirosław Skórka

105. prof. Magdalena Smoczyńska

106. Aleksander Smolar

107. Paweł Smoleński

108. Jerzy Sosnowski

109. Grażyna Staniszewska

110. Barbara Stanowska

111. Krzysztof Stanowski

112. Andrzej Stasiuk

113. prof. Jerzy Stępień

114. Michał Sutowski

115. Michał Szczerba

116. Andrzej Szeptycki

117. Adam Szłapka

118. Monika Sznajderman

119. prof. Małgorzata Szpakowska

120. Jacek Taylor

121. Ewa Teleżyńska

122. Marta Titaniec

123. prof. Joanna Tokarska-Bakir

124. Barbara Toruńczyk

125. Marian Turski

126. Piotr Tyma

127. Andrzej Urbanik

128. prof. Piotr Węgleński

129. ks. Alfred Wierzbicki

130. Ewa Wilk-Będkowska

131. Aleksandra Winczuk

132. Katarzyna Winiarska

133. Paweł Winiarski

134. prof. Anna Wolff-Powęska

135. Henryk Wujec

136. Ludwika Wujec

137. Krystyna Zachwatowicz-Wajda

138. Janusz Zaorski

139. prof. Antoni Ziemba

140. Maria Zmarz-Koczanowicz

141. Piotr Zmelonek

142. Krzysztof Żuk